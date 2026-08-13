DPC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DPC präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,440 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 268,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 200,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at