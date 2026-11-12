DPC Holdings Aktie

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WKN DE: A42FHG / ISIN: JE00BPK4NV88

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12.11.2026 15:02:13

DPC Holdings Q3 2026 Earnings Call Transcript

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