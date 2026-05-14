DPCM Capital A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DPCM Capital A hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DPCM Capital A ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 80,93 Prozent auf 2,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at