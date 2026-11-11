DPCM Capital A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DPCM Capital A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DPCM Capital A 3,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at