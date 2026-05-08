DPM Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DPM Metals hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat DPM Metals mit einem Umsatz von insgesamt 414,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 132,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at