DPM Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DPM Metals hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,99 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DPM Metals 0,730 CAD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DPM Metals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 470,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 262,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,79 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,23 Milliarden CAD gegenüber 815,06 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at