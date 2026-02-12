DPM Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DPM Metals ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DPM Metals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,08 AUD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DPM Metals 0,800 AUD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 513,7 Millionen AUD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 287,5 Millionen AUD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,09 AUD, nach 1,99 AUD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden AUD – das entspricht einem Zuwachs von 51,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 901,98 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

