DPM Metals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DPM Metals hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

DPM Metals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434,9 Millionen AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 119,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 198,0 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at