VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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22.09.2026 16:21:00
DPVR stellt drei VR-Brillen für professionelle Anwendungen ab 549 Euro vor
VR-Brille mit blauer Frontabdeckung, Kopfband und Anschlusskabel in zwei Ansichten." />
DPVR veröffentlicht seine P1-Reihe in Europa. Drei Variationen sollen verschiedene Anwendungsszenarien abdecken. Auch Eye-Tracking soll es geben.
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