Dr Agarwals Health Care: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dr Agarwals Health Care präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 INR. Im Vorjahresviertel hatte Dr Agarwals Health Care 0,730 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at