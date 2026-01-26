Dr. Christian Schlögel wird als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert

SKAN Aktie
Allschwil, 26. Januar 2026 – Der Verwaltungsrat der SKAN Group AG schlägt der Generalversammlung vom 7. Mai 2026 Dr. Christian Schlögel als neues Mitglied zur Wahl vor. Patrick Schär stellt sich nach 16 Jahren im Verwaltungsrat nicht zur Wiederwahl.
Dr. Christian Schlögel (1964, deutscher Staatsangehöriger) ist ein ausgewiesener Experte für Software, digitale Transformation und künstliche Intelligenz mit 30 Jahren Führungserfahrung in globalen Technologie-, Software- und Industrieunternehmen. Von 2018 bis 2025 war er Group Chief Digital Officer und Mitglied des Vorstands der Körber AG und verantwortete in dieser Funktion die digitale Transformation der Gruppe mit rund 14'000 Mitarbeitenden. Von 2014 bis 2018 war er Group Chief Technology & Digital Officer der KUKA AG, einem internationalen Automatisierungs- und Robotikkonzern mit rund 15'000 Mitarbeitenden. Derzeit bringt er seine Expertise als Mitglied von Verwaltungs- und Beiräten bei verschiedenen Unternehmen ein. Seine berufliche Laufbahn startete Christian Schlögel bei der SAP AG. Er verfügt über einen Abschluss des Karlsruher Instituts für Technologie in Informatik und erlangte einen Doktortitel in Betriebswirtschaftslehre der Universität Passau.
Beat Lüthi, Verwaltungsratspräsident der SKAN Gruppe, erklärte: «SKAN erweitert ihr Angebot um Software und digitale Integrationsdienste, wofür wir im vergangenen Jahr eine Mehrheit an der Firma Metronik übernommen haben. Parallel dazu treiben wir die digitale Transformation des Unternehmens und unserer Dienstleistungen voran. Christian Schlögel kann diese Initiativen, welche Kernelemente der Strategie für künftiges Umsatz- und Margenwachstum bilden, mit seiner Expertise erheblich unterstützen. Der Verwaltungsrat freut sich deshalb, dass wir ihn den Aktionärinnen und Aktionären zur Wahl vorschlagen können.
Patrick Schär hat sich aus beruflichen Gründen entschieden, nicht mehr für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stehen. Beat Lüthi ergänzte: «Patrick Schär ist seit 16 Jahren im Verwaltungsrat. Mit seinem fachlichen Hintergrund und seiner Erfahrung als Finanzexperte hat er wesentlich zur Entwicklung der SKAN Gruppe beigetragen. Wir danken ihm sehr für sein langjähriges Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute.»
