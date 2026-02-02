Dr Hönle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dr Hönle veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,7 Millionen EUR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,520 EUR. Im Vorjahr hatten -2,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 5,11 Prozent auf 98,73 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 93,68 Millionen EUR gelegen.

