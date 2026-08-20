Dr Hönle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dr Hönle hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,150 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,7 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 22,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at