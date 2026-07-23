DR Horton gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DR Horton hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,23 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,23 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at