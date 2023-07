DR Horton legte Quartalsergebnis vor

DR Horton hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DR Horton 4,67 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 9,73 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,82 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 8,27 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at