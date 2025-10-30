DR Horton öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DR Horton veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

DR Horton hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,92 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,57 USD, nach 14,34 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,25 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 36,80 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at