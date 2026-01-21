|
DR Horton öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DR Horton äußerte sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,61 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 6,89 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
