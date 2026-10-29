Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 9,27 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at