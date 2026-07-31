Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr Ing hc F Porsche Aktiengesellschaft Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,27 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at