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14.09.2023 14:00:00
Dr. Jonathan Milner opposes Danaher's acquisition of Abcam and calls for EGM to replace Board
Dr. Jonathan Milner opposes Danaher's acquisition of Abcam and calls
for EGM to replace Board
CAMBRIDGE, England, 14 September 2023 – Dr. Jonathan Milner, the founder and one of the largest investors in Abcam plc ("Abcam” or the "Company”) (NYSE: ABCM) with ownership of 6.14%, today announces his decision to vote against the proposed acquisition of Abcam by Danaher Corporation (NYSE: DHR) or its affiliates ("Danaher”). In addition to this, he will formally request the Abcam Board of Directors to convene a General Meeting ("EGM”) with the purpose of replacing the Company’s Board, including the current CEO, CFO and Chairman.
Jonathan Milner's decision to oppose the acquisition is informed by extensive feedback received from many shareholders and analysts, who share his belief that the $24 per share offer announced on 28 August 2023 by the Company substantially undervalues Abcam. When considering the potential of the Company as an independent entity with an effective Board and Executive Leadership, the proposed acquisition price falls significantly short of its inherent worth.
Having served Abcam as CEO from 1999 to 2014 and later as Deputy Chairman from 2015 to 2020, Jonathan Milner brings a depth of insight into the Company and his tenure has consistently demonstrated a commitment to shareholder value. Building on this legacy, earlier this year, he rolled out a six-month plan, aimed at elevating Abcam's market position by improving operating and EBITDA margins, boosting free cash flow, and resuming dividend payments. Jonathan Milner has assembled a shadow Board for Abcam. The highly-qualified and independent Board nominees he has put together are a testament to his vision, combining significant sector expertise with top-tier governance practices.
Looking forward, Jonathan Milner's plan includes maintaining Abcam's Nasdaq listing while adding back a Main Market Listing on the London Stock Exchange, achieving a dual listing to better cater to UK institutions, especially in light of recent regulatory advantages, whilst prioritising still the maintenance of the all-important Nasdaq listing in US. This dual approach is projected to augment shareholder value across short, medium, and long-term horizons.
Details on the proposed new EGM date will be shared imminently.
Ends
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Alliance Advisors LLC
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