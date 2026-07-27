Dr Lal PathLabs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dr Lal PathLabs gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 10,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs 7,94 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,98 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 9,11 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 7,66 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at