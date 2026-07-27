27.07.2026 06:31:29

Dr Lal PathLabs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dr Lal PathLabs gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 10,15 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs 7,94 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,98 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 9,11 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 7,66 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen