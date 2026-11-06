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06.11.2026 06:31:28
Dr Lal PathLabs vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Dr Lal PathLabs äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 11,51 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dr Lal PathLabs 9,03 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 8,74 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 10,85 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,58 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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