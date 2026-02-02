Dr Lal PathLabs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dr Lal PathLabs hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,42 INR. Im letzten Jahr hatte Dr Lal PathLabs einen Gewinn von 5,80 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 6,60 Milliarden INR gegenüber 5,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,23 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,64 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at