Dr Reddys Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dr Reddys Laboratories gab am 22.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Dr Reddys Laboratories 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Dr Reddys Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 852,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 998,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,64 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at