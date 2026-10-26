Dr ReddyS Laboratories: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dr ReddyS Laboratories präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 11,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr ReddyS Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 17,26 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,53 Prozent zurück. Hier wurden 86,71 Milliarden INR gegenüber 88,05 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at