Dr Reddys Laboratories gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dr Reddys Laboratories lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,220 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Dr Reddys Laboratories 821,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 981,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,580 USD. Im Vorjahr hatte Dr Reddys Laboratories 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,80 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,85 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,604 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 3,60 Milliarden USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at