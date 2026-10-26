Dr Reddys Laboratories gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dr Reddys Laboratories ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dr Reddys Laboratories die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dr Reddys Laboratories noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dr Reddys Laboratories in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 907,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at