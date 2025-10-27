|
27.10.2025 06:31:29
Dr ReddyS Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dr ReddyS Laboratories stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 17,26 INR. Im letzten Jahr hatte Dr ReddyS Laboratories einen Gewinn von 15,07 INR je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Dr ReddyS Laboratories 88,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 16,94 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 87,01 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.