Dr ReddyS Laboratories präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dr ReddyS Laboratories stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 17,26 INR. Im letzten Jahr hatte Dr ReddyS Laboratories einen Gewinn von 15,07 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Dr ReddyS Laboratories 88,05 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 16,94 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 87,01 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at