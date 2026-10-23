Dr. Reddy's Laboratories Profit Drops In Q2

(RTTNews) - Friday, Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) announced its financial results for the second quarter of fiscal 2027.

Profit for the period stood at INR 9,134 million, or INR 11.10 per share, down 36 percent from INR 14,268 million, or INR 17.25 per share, in the prior year.

Profit before income tax totaled INR 12,277 million compared to INR 18,350 million in the previous year.

Revenues declined to INR 86,708 million from last year's INR 88,051 million, primarily due to lower lenalidomide revenues in North America.

In pre-market hours, RDY was trading at $13.32, up 0.76 percent on the NYSE.