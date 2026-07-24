Dr ReddyS Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dr ReddyS Laboratories lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,32 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,04 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Dr ReddyS Laboratories 80,71 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 85,45 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at