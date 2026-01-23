|
Dr ReddyS Laboratories: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dr ReddyS Laboratories hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,53 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 16,96 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 87,27 Milliarden INR gegenüber 83,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 13,93 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 84,30 Milliarden INR belaufen hatte.
