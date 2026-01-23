Dr Reddys Laboratories verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 979,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dr Reddys Laboratories 989,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at