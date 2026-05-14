Dr ReddyS Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dr ReddyS Laboratories ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dr ReddyS Laboratories die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,13 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Dr ReddyS Laboratories im vergangenen Quartal 75,16 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dr ReddyS Laboratories 85,06 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 51,48 INR beziffert, während im Vorjahr 67,88 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 325,54 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 335,93 Milliarden INR ausgewiesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 57,00 INR und einen Umsatz von 340,05 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at