Dr Reddys Laboratories zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dr Reddys Laboratories ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dr Reddys Laboratories die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 956,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at