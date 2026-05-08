Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,310 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 724,1 Millionen SAR – ein Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital 701,0 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at