Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital ließ sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,28 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital 0,320 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 799,1 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 742,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,26 SAR beziffert, während im Vorjahr 1,32 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,09 Milliarden SAR umgesetzt, gegenüber 2,79 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at