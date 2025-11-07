Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital präsentierte Quartalsergebnisse

Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Dr Soliman Abdul Kader Fakeeh Hospital 0,440 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 778,3 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 713,8 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at