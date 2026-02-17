Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 18,30 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 SAR sowie einem Umsatz von 3,62 Milliarden SAR gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,86 SAR. Im Vorjahr waren 6,62 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,71 Milliarden SAR gegenüber 11,20 Milliarden SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,81 SAR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 13,72 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at