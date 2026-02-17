17.02.2026 06:31:28

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 18,30 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 SAR sowie einem Umsatz von 3,62 Milliarden SAR gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,86 SAR. Im Vorjahr waren 6,62 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,71 Milliarden SAR gegenüber 11,20 Milliarden SAR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,81 SAR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 13,72 Milliarden SAR taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen