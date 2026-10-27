Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered äußerte sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,72 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,10 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at