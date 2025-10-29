|
29.10.2025 06:31:28
Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 26.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,70 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,46 Milliarden SAR im Vergleich zu 2,98 Milliarden SAR im Vorjahresquartal.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 SAR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,48 Milliarden SAR gesehen.
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.