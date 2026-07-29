Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat am 26.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,89 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,69 SAR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4,01 Milliarden SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dr Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered 3,38 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at