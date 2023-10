Dr. Yooni Kim, Vice President of Clinical Services bei Novotech, hält Grundsatzrede beim Veeva Korea Summit

SEOUL, Korea, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , das führende, im asiatisch-pazifischen Raum ansässige Biotech -Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, gab heute bekannt, dass Dr. Yooni Kim, Vice President of Clinical Services bei Novotech, auf dem Veeva Korea Summit diese Woche in Seoul, Korea, eine Grundsatzrede hielt.



Novotech nutzt die Technologie von Veeva bereits seit über einem Jahrzehnt und war einer der ersten Anwender dieser innovativen Lösungen zur Verbesserung der Entwicklung von Arzneimittelwirkstoffen für seine Biotech-Kunden.

Dr. Kim sagte dazu: "Das maßgeschneiderte Novotech Veeva Suite Ecosystem bietet unseren Biotech-Kunden hochmoderne, optimierte Verfahren und eine verbesserte Datentransparenz, zusammen mit fortschrittlicher Studienplanung und Vorhersagefunktionen."

In ihrer Grundsatzrede hob Dr. Kim mehrere wichtige Vorteile hervor, die die Novotech Veeva-Plattform, einschließlich der Vault Suite, ihren Kunden bietet. Zu diesen Vorteilen zählen:

Gemeinsame Nutzung von Daten der Hauptstudien, Prüfzentren und Prüfer über verschiedene Systeme hinweg

Gemeinsame Arbeitsabläufe und Berichterstattung - mehrere plattforminterne Arbeitsabläufe, Aufgabenzuweisung, PD-Eskalation, Dokumentenprüfung/-erstellung

Eine Anwendung bedeutet eine Anmeldung für den Zugriff auf die Berichterstattung über TMF, Start-up, CTMS, Machbarkeit

Automatische Einspeisung der Dokumente zum Studienbeginn sowie der Überwachungsinhalte in das TMF, plattforminterne TMF-Überprüfung und Qualitätskontrolle der Dokumente

Wiederverwendung von Dokumenten über Länder und Studien hinweg

Nachverfolgung von Meilensteinen bei der Einreichung von Zulassungs- und IRB/IEC-Anträgen / Paketprüfung auf der Plattform

Site Greenlight

Automatisierte Besuchsnachverfolgung

Nachverfolgung der Zahlungen



Dr. Kim führte weiter aus, dass die Vault Clinical Suite eine schnellere Durchführung von Studien ermöglicht und topaktuelle Erkenntnisse liefert.

Sie fügte hinzu: "Die Plattform steigert die Effizienz und gewährleistet eine hohe Qualität, indem sie die gemeinsame Nutzung von Daten und Inhalten fördert, was zu einer höheren Genauigkeit bei der Studienplanung und Berichterstattung führt." Als weitere Vorteile nannte sie unter anderem:

Skalierbarkeit zur Unterstützung der harmonisierten Durchführung klinischer Studien bei Novotech.

Verbesserte Projektabwicklung für unsere Kunden, einschließlich Beschleunigung der Anlaufzeiten.

Berichterstattung – endnutzergesteuerte und plattformbasierte Echtzeit-Berichtsfunktionen, die sowohl Novotech als auch unseren Kunden zuverlässige Daten liefern, um ein aktives Management unserer Studien zu ermöglichen und eine effektive Studien- und Portfolioübersicht zu gewährleisten.

Eine einzige Quelle für die Verwaltung von Machbarkeitsinformationen und -prozessen, einschließlich der Erstellung von Umfragen auf der Plattform sowie dynamischen Berichtsfunktionen.

Vereinfachte, kosteneffiziente zukünftige Integrationen.

Ermöglichung von Unterstützungsdiensten für klinische Systeme über eine einzelne Plattform, schneller Einrichtung von Studien und Bereitstellung eines Satzes von Konten und Kontakten.

Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern mit 34 Niederlassungen, unter anderem in den USA, im Großraum China, in Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa.

Das globale CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, darunter dem CRO Leadership Award 2023 und der Auszeichnung Best Cell & Gene Therapy CRO in den Jahren 2022 und 2023. Darüber hinaus wurde das Unternehmen 2022 und 2023 mit dem Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award ausgezeichnet. Das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit zeigt sich in den 50 Leading Site Partnership-Vereinbarungen, die es in den letzten drei Jahren unterzeichnet hat.

Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erfahrung durch über 5.000 klinische Projekte, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.