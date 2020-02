Drägerwerk-Aktie klar im Plus - Konzern profitiert von Nachfrage nach Atemschutzmasken

Vergleichsweise unbeschadet kommen die Aktien von Drägerwerk bislang durch die von der Coronavirus-Krise verursachten Turbulenzen am Aktienmarkt.

Der Grund liegt auf der Hand: Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern stellt Atemschutzmasken her, die derzeit sehr stark nachgefragt werden.

Am Freitag eroberten die Drägerwerk-Papiere mit einem Kursaufschlag von 2,6 Prozent die Spitze im Nebenwerteindex SDAX, indem es sonst nur noch Pfeiffer Vacuum ins Plus schafften. In dieser Woche haben Drägerwerk mit einem Verlust von bisher rund 3 Prozent deutlich weniger eingebüßt als der Gesamtmarkt.

Bereits zur Wochenmitte hatten die Lübecker mitgeteilt, dass die Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz voll ausgelastet seien und kurzfristig nicht weiter erhöht werden könnten./ajx/zb

