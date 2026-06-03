DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
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03.06.2026 18:35:00
DraftKings and FanDuel are likely to lose money on the NBA Finals - whether the Knicks or Spurs win
San Antonio “is the biggest remaining liability on the futures book,” say sports-betting experts — but the Knicks “are a loser for the book as well.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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