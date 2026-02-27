DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
|
27.02.2026 19:15:00
DraftKings Is Expanding Its Prediction Market Offerings. Could This Send the Stock Soaring?
DraftKings (NASDAQ: DKNG) has been one of the most punished stocks in the market lately. After reporting 43% revenue growth, the company saw its stock fall sharply due to conservative 2026 guidance and concerns about competition from prediction markets.But while Wall Street fixates on whether traditional sportsbook handles are peaking, DraftKings is working behind the scenes to assemble something much bigger. I think the market is missing it entirely.In February 2026, DraftKings announced a partnership with Crypto.com and the integration of Railbird Exchange, a designated contract market it acquired, to expand prediction offerings far beyond traditional sports. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
