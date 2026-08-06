DraftKings Aktie
WKN DE: A2P205 / ISIN: US26142R1041
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06.08.2026 22:36:00
DraftKings Q2 Swings To Loss, Backs FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - DraftKings Inc. (DKNG) on Thursday reported a second-quarter net loss, compared to a profit last year. The online betting company maintained its full-year 2026 guidance.
Net loss attributable to common stockholders was $67.6 million, or $0.14 per share, compared with net income of $157.9 million, or $0.30 per share, a year earlier.
Revenue declined 4.6% to $1.44 billion from $1.51 billion a year ago. The decrease in revenue was driven primarily by customer-friendly sport outcomes and increased promotional reinvestment associated with new customer acquisition on our Sportsbook and Predictions offerings.
For fiscal 2026, DraftKings maintained its revenue guidance of $6.5 billion to $6.9 billion.
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