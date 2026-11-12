|
12.11.2026 06:31:28
Draganfly gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Draganfly hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Draganfly -0,250 CAD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Draganfly in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD im Vergleich zu 2,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!