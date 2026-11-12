Draganfly gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Draganfly hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,35 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Draganfly -0,250 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Draganfly in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen CAD im Vergleich zu 2,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at