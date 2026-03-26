Draganfly präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Draganfly präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,460 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Draganfly ein Ergebnis je Aktie von -4,400 CAD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,84 Prozent auf 7,73 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,56 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at