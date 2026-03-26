26.03.2026 06:31:28

Draganfly präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Draganfly präsentierte in der am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,460 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Draganfly ein Ergebnis je Aktie von -4,400 CAD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,84 Prozent auf 7,73 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,56 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen