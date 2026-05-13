Draganfly: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Draganfly hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Draganfly ein Ergebnis je Aktie von -0,630 CAD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Draganfly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at