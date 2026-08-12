Draganfly: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Draganfly hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Draganfly ein EPS von -0,610 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,7 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at